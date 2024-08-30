Генпрокуратуру и СК призвали проверить высказывание бывшего футболиста Алиева

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиеваю. Об этом 360.ru сообщили представители организации.

Они отметили, что Алиев в социальной сети призвал боевиков ВСУ «убивать мирное население Курской области» и употребил фразу «Продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть».

«Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием. Такие подонки-нацисты должны понести суровое наказание, его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то, что он не в РФ. У него мать сейчас в Курской области, отец — российский военный. Это наглядный пример того, что украинская пропаганда делает с человеком. Был человеком в России, а уехал в Украину и стал подонком», — заявил глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

В организации напомнили, что Алиев родился в Хабаровске и жил там с семьей до 12 лет. Его отец был военным летчиком, а мать родом из Курской области. Более того, родственники Алиева до сих пор проживают в Курске.

Ранее футбольный эксперт Борис Раппопорт предположил, что Алиев выступил с таким радикальным призывом, чтобы привлечь к себе внимание.