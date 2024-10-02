Генконсул КНР в Петербурге: Китай придерживается принципа мирного развития, стремясь к собственному прогрессу

Генконсул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй в беседе с «Петербургским дневником» описал китайскую модель модернизации. По его словам, страна придерживается принципа мирного развития, стремясь к собственному прогрессу.
Собеседник издания отметил, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного государства. Китай, в свою очередь, готов вместе с другими странами увеличивать общий «пирог» сотрудничества, содействуя построению открытой мировой экономики.
В преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений, как заметил Ло Чжаньхуэй, Россия и Китай должны использовать все возможности, чтобы направить страны Глобального Юга к совместному развитию.
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