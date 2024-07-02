Генерал-полковник Степашин: цель нападения в Дагестане — удар по межнациональному единству

Председатель Императорского православного палестинского общества, генерал-полковник Сергей Степашин назвал цели организаторов нападения в Дагестане. Об этом сообщил RT.

По мнению эксперта, злоумышленники атаковали религиозные объекты для того, чтобы нанести серьезный удар по межнациональному единству. Еще одна причина — создание очага напряжения в регионе.

Степашин добавил, что случившееся на самом деле не имеет отношения к религии. Теракт устроили «бандиты, которыми управляли», отметил генерал-полковник.

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