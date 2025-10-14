Гендиректор сети кофеен «Здрасте» Амирян сообщил, что нейросети помогают зумерам следить за рационом

Генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян в интервью «Газете.Ru» раскрыл причины, по которым представители поколения Z обращаются к нейросетям при выборе блюд.

По словам эксперта, молодые люди используют искусственный интеллект как личного нутрициолога: они просят нейросеть проанализировать калорийность и состав блюд перед заказом.

«Для зумеров важно понимать, как конкретный напиток или блюдо влияет на энергию, сон и концентрацию», — отметил Амирян.

Также, по его мнению, стремление питаться осознанно подталкивает молодых людей обращаться к ИИ за советом.

«Молодая аудитория старается избегать ингредиентов, которые не совпадают с их принципами питания: лактозы, глютена, добавленного сахара, свинины. ИИ помогает быстро проверить состав и найти замену», — объяснил генеральный директор сети кофеен.