Гендиректор «Р-Техно» Ромачев: при смене сим-карты на новую необходимо поменять свой номер во всех аккаунтах

Генеральный директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев в беседе с радио Sputnik посоветовал при смене сим-карты соблюдать ряд правил, чтобы личная информация и переписки не утекли в Сеть.

Эксперт советует поменять свой номер во всех аккаунтах, которые были зарегистрированы на старую сим-карту. Также о смене сим-карты должны знать и мессенджеры, и банк. Данные будут уязвимы, если на устройстве не установлена двухфакторная аутентификация.

При смене сим-карты также стоит проверить, не хранились ли на ней ваши контакты, а если они хранились, то удалить их в настройках, добавил Ромачев.