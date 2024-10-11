Гендиректор «Р-Техно» Ромачев: при смене сим-карты на новую необходимо поменять свой номер во всех аккаунтах

Генеральный директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев в беседе с радио Sputnik посоветовал при смене сим-карты соблюдать ряд правил, чтобы личная информация и переписки не утекли в Сеть.
Эксперт советует поменять свой номер во всех аккаунтах, которые были зарегистрированы на старую сим-карту. Также о смене сим-карты должны знать и мессенджеры, и банк. Данные будут уязвимы, если на устройстве не установлена двухфакторная аутентификация.
При смене сим-карты также стоит проверить, не хранились ли на ней ваши контакты, а если они хранились, то удалить их в настройках, добавил Ромачев.
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