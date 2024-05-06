Гендиректор «Мамбы» Бронецкий прокомментировал предложение Милонова создать на «Госуслугах» раздел для знакомств | 360°

06 мая 2024, 17:37
Гендиректор «Мамбы» Бронецкий прокомментировал предложение Милонова создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
Гендиректор «Мамбы» Бронецкий: думаю, что депутат Милонов шутит
Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с ИА НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать на «Госуслугах» раздел для знакомств.
По его словам, инициатива может быть интересна лишь в том случае, если Милонов предложит запретить знакомства на других сервисах.
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«Думаю, он шутит. Согласен, что многим приложениям требуется дополнительная информация о гражданах. Сидел ли человек, замужем ли он или не женат», — добавил Бронецкий.
Представитель службы также выразил сомнение, что большая часть россиян используют приложения для знакомств только для разовых свиданий.
Виталий Милонов
Госуслуги
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