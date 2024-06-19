Гендиректор «Мамбы» Бронецкий: число ботов на сайтах знакомств сегодня составляет 5%

Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с ИА НСН заявил, что число ботов на сайтах знакомств на сегодняшний день достигает 5%.

По словам эксперта, это достаточно серьезная проблема, однако есть множество методов, которые используются для борьбы с ними, например, антиспам, смс-верификации, жалобы пользователей. Кроме спама, проблему представляют и живые люди, которые занимаются мошенничеством.

«Скам и мошенники — живые люди, которые могут пройти систему защиты, они могут создавать достаточное количество аккаунтов, а дальше заниматься мошенничеством», — сказал он.

Ранее стало известно, что пользователям Telegram стал доступен первый сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне The Open Network. Для регистрации профиля необходимо будет пройти многоступенчатую верификацию.