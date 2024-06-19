Гендиректор «Мамбы» Бронецкий: число ботов на сайтах знакомств сегодня составляет 5%

Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с ИА НСН заявил, что число ботов на сайтах знакомств на сегодняшний день достигает 5%.

По словам эксперта, это достаточно серьезная проблема, однако есть множество методов, которые используются для борьбы с ними, например, антиспам, смс-верификации, жалобы пользователей. Кроме спама, проблему представляют и живые люди, которые занимаются мошенничеством.

«Скам и мошенники — живые люди, которые могут пройти систему защиты, они могут создавать достаточное количество аккаунтов, а дальше заниматься мошенничеством», — сказал он.

Ранее стало известно, что пользователям Telegram стал доступен первый сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне The Open Network. Для регистрации профиля необходимо будет пройти многоступенчатую верификацию.

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Пользователи сервисов VK научат создавать виральный развлекательный контент

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте