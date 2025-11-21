Гендиректор LIFE и SHOT Арапов указал на глобальную трансформацию на медиарынке

Сегодня на медиарынке происходит глобальная трансформация, связанная как с научно-технологическими прорывами, так и с культурой потребления. Об этом генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов заявил на панельной дискуссии Мастерской новых медиа, которая прошла на форуме «Цифровое решение». Эксперт привел результаты опроса ВЦИОМ за 2023–2024 годы о доверии общества к СМИ.

«Новостям доверяют около 40%, а интернет-изданиям — около 20%. И еще одна тенденция — люди стали все чаще обращаться к нишевым СМИ», — поделился Денис Арапов.

Руководитель СМИ рассказал, что после зарождения тенденции на недоверие к крупным медиа, SHOT стал выводить в публичность редакторов канала, в том числе через неформальную коммуникацию. По словам эксперта, это увеличило как рост аудитории, так и ее доверие к контенту.

«Мы не только формируем ленту, исходя из предложений аудитории, но мы также делаем наших подписчиков соучастники контента, записывая их комментарии и отмечая их в постах. Такая персонализация повышает доверие к СМИ», — рассказал директор LIFE и SHOT.

По словам эксперта, без доверия аудитории СМИ могут стать банкротами.