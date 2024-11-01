Гендиректор компании «Союзмолоко» Белов: Россия намерена отказаться от поставок из Европы важного ингредиента для сыров

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов в беседе с Ura.ru объяснил намерение России отказаться от поставок из Европы важного ингредиента для сыров.

В планах у страны — нарастить собственный выпуск заквасок для сыров и кисломолочной продукции, сообщил эксперт. По его словам, уже сейчас имеются несколько инвестиционных проектов, которые направлены на производство отечественных заквасок.

«Все дело в том, что закваски не попали в санкционные списки того, что нельзя поставлять напрямую. Кроме того, их ввозят в Россию по параллельному импорту», — сообщил Белов.

Российские производители начали активно замещать ушедшие с прилавков сыры. Сейчас около 80% продукции делается внутри страны, добавил собеседник.