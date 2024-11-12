Гендиректор ЮМС Синецкий спрогнозировал стабилизацию цен на молоко после Нового года

Торговые сети могут начать уменьшать наценки на молоко после Нового года, когда снизится спрос на продукцию. Такое заявление сделал гендиректор Южного молочного союза (ЮМС) Константин Синецкий в беседе с ИА НСН.
Эксперт напомнил, что именно после праздников соответствующий товар приобретают в меньших количествах.
«Вот тогда уже задача повышения спроса и может подтолкнуть торговые сети к решениям о стимулировании спроса, в том числе уменьшении торговых наценок и так далее», — сообщил глава организации.
По его словам, само подорожание стало следствием двухлетнего сдерживания темпов роста цен. Кроме того, влияние оказало увеличение себестоимости производства.
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