Гендиректор «Интемс» Титов счел невозможным выявление мелких нарушений с помощью камер | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:55 Гендиректор «Интемс» Титов счел невозможным выявление мелких нарушений с помощью камер

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В России планируют использовать Единую биометрическую систему для штрафов за переход улицы в неположенном месте или распитие алкоголя, сообщили «Известия». В беседе с ИА НСН гендиректор «Интемс» Алексей Титов указал на недостатки инициативы.

По его мнению, искусственный интеллект будет часто ошибаться, а сама система не сможет видеть людей, которые в ней не зарегистрированы.

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«Если фотографии нарушителя в ЕБС нет, его нельзя никак идентифицировать. <…> У нас регистрация в Единой биометрической системе добровольная. Когда скажут, что через систему будут штрафовать, количество желающих там зарегистрироваться сократится до нуля», — отметил эксперт.

Он также добавил, что технологии пока не готовы к такой программе. Мелкие нарушения вряд ли удастся в точности выявлять с помощью камер, считает Титов.