Гендиректор ГК «Стройсинтез» Лукин: с 1 июня будут меняться цены на первичную загородную недвижимость

Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин в беседе с Life заявил, что с 1 июня цены на первичную загородную недвижимость начнут меняться. Строительные компании в зависимости от загрузки постепенно будут повышать стоимость работ.

Эксперт уточнил, что если рынок массмаркета достаточно активен, то рынок бизнес-класса пока остается спокойным.

«Грядущие изменения условий по ипотеке пока не сильно сказываются на загородном рынке, так как у покупателей есть еще около месяца в запасе, чтобы успеть провести сделки», — сказал он.

По словам Лукина, в июне покупатели загородного жилья все еще имеют выбор, поскольку на рынке присутствуют объекты, которые владельцы не успели продать.