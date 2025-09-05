Гендиректор газеты «Ведомости» Павлов отметил, что развитие ИИ в медиасфере находится на начальной стадии

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года обсуждались перспективы применения искусственного интеллекта в медиасфере. Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский отметил, что индустрия только начинает осваивать потенциал ИИ. Он сравнил развитие технологий с историческим процессом, который занимает 100–150 лет, и подчеркнул, что медиасфера находится на начальном этапе этого пути. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Косинский также обратил внимание на отсутствие четкого правового регулирования в области ИИ, что приводит к конфликтам, таким как забастовки сценаристов и актеров за рубежом. Он выразил опасения, что подобные ситуации могут возникнуть и в России. В то же время он подчеркнул, что RUTUBE активно внедряет собственные разработки в области ИИ, используя их для усиления креативных решений, а не для замены человеческого труда, сообщил inkazan.ru.

Генеральный директор газеты «Ведомости» Игнатий Павлов также отметил, что развитие ИИ в медиасфере находится на начальной стадии, но темпы внедрения новых технологий ускоряются. Он подчеркнул важность диалога между медиа, пользователями, платформами и государством для успешного развития ИИ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин выразил надежду на позитивное развитие ИИ и его широкое использование на благо общества. Он признал, что существует множество прогнозов о будущем ИИ, но сам придерживается оптимистичного взгляда.