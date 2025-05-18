Гендиректор «ФедералПресс» Плотникова призвала защитить подростков от деструктивного контента в интернете

Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова обратилась к сообществам журналистов и блогеров с призывом консолидировать усилия для эффективного предупреждения родителей и педагогов о существующих угрозах и рисках, связанных с пребыванием подростков в Интернете.

Выступая на круглом столе, посвященном проблемам детской медиабезопасности и профилактике вовлеченности молодежи в криминальную среду онлайн, Плотникова предложила начать кампанию информационной осведомленности, задействуя платформы популярных авторов и медиаорганизаций.

Главная задача, как подчеркнула эксперт, заключается в достижении массового осознания опасности интернет-пространства среди взрослых, играющих ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Признавая, что педагоги несут существенную ответственность за формирование безопасной среды, Плотникова напомнила о большой нагрузке преподавателей и подчеркнула центральную роль семьи в воспитательном процессе.

Напоминая о существовании Клуба медиаруководителей при Мастерской новых медиа, объединяющего лидеров медиасферы со всей страны, глава холдинга объявила о готовности запустить соответствующую инициативу и разработать конкретные методики для продвижения безопасного использования интернета.