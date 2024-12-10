Гендиректор Эрмитажа Пиотровский отпраздновал свое 80-летие в музее

Генеральный директор Эрмитажа Борис Пиотровский отметил свой 80-й день рождения на рабочем месте, как и большинство других праздников. Об этом он рассказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Пиотровский отметил, что не привык праздновать никакие из своих дат. Для него это такие же обычные дни, которые он проводит в Эрмитаже, главой которого он является уже 32 года.

"Всегда свои рабочие дни рождения провожу на рабочем месте, никаких праздников по этому поводу не устраиваю", - отметил Пиотровский.

Он добавил, что связан с музеем всю жизнь, даже детство он провел в нем, в то время, когда и его отец возглавлял Эрмитаж.