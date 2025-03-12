Гендиректор Алексеев посоветовал руководителям развивать «мягкие» навыки

Генеральный директор AmadeyPrint Илья Алексеев рассказал, почему эмоциональный интеллект так важен для менеджеров по продажам и руководителей. Как сообщило СМИ, сотрудникам, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, помимо технических знаний, необходимо развивать «мягкие» навыки: эмпатию, коммуникабельность.
По словам эксперта, менеджеру по продажам жизненно необходима способность налаживать контакт с людьми и чувствовать их потребности. Это качество неоценимо в B2B-продажах, где партнеры ценят искреннюю заинтересованность и готовность помочь. Руководителю же без развитого эмоционального интеллекта не удастся раскрыть потенциал подчиненных, создать здоровую рабочую атмосферу и мотивировать команду, пояснил специалист.
Один из способов оценить «мягкие» навыки — смоделировать во время собеседования рабочую ситуацию и попросить кандидата рассказать о своих действиях. Соискатель с развитыми навыками, скорее всего, придет на встречу вовремя и будет выглядеть аккуратно, добавил Алексеев.
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