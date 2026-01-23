Гендир курорта «Сырачаны» Черцов предупредил об опасности «черных инструкторов»
За прошедший сезон количество травм на горнолыжных трассах возросло: число пострадавших увеличилось на 300 человек по сравнению с предыдущим годом. В беседе с «Радио 1» ситуацию прокомментировал генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов.
Он указал на неравномерное распределение ответственности. По словам эксперта, вина часто ложится на администрацию курортов, хотя многие происшествия происходят из-за самих катающихся.
«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил эксперт.
Черцов также обратил внимание на опасность «черных инструкторов». Такие люди, не имея соответствующей подготовки и разрешений, предлагают обучение в частном порядке. В настоящее время курорты не имеют механизмов воздействия на предоставление подобных услуг, добавил сайт vse42.ru.