Гендир курорта «Сырачаны» Черцов предупредил об опасности «черных инструкторов»

За прошедший сезон количество травм на горнолыжных трассах возросло: число пострадавших увеличилось на 300 человек по сравнению с предыдущим годом. В беседе с « Радио 1 » ситуацию прокомментировал генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов.

Он указал на неравномерное распределение ответственности. По словам эксперта, вина часто ложится на администрацию курортов, хотя многие происшествия происходят из-за самих катающихся.

«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил эксперт.

Черцов также обратил внимание на опасность «черных инструкторов». Такие люди, не имея соответствующей подготовки и разрешений, предлагают обучение в частном порядке. В настоящее время курорты не имеют механизмов воздействия на предоставление подобных услуг, добавил сайт vse42.ru.