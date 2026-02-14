Геммолог Костина рассказала, что покупки россиян стали более рациональными

Рынок предметов роскоши претерпевает изменения: потребители теперь больше сосредоточены на реальной ценности вещей, а не на бренде. Геммолог Ксения Костина проанализировала новые потребительские тенденции, сообщил сайт DailyMoscow .

По мнению эксперта, клиенты стали более требовательными к качеству и обоснованности цен. Они не готовы автоматически принимать повышение стоимости товаров.

Покупка становится более рациональной и оправданной. Геммолог отметила, что на это влияет и смена поколений: зумеры меньше реагируют на статус и больше интересуются уникальными характеристиками и историей происхождения вещей.