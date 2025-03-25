Gbig Holdings: ИИ в России может увеличить потребление энергии к 2030 году

Искусственный интеллект в России может увеличить потребление энергии к 2030 году до 30–50 ТВт/ч по сравнению с 8–12 Твт/ч в 2025 году. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» сделал основатель финтех-компании Gbig Holdings Руфат Абясов.

В прошлом году российские дата-центры продемонстрировали мощность примерно в 500–600 МВт, а к 2025-му она могла возрасти до 800–1000 МВт из-за увеличения количества ИИ-приложений — по поисковым системам, обработке данных, чат-ботам, аналитике , написал «ФедералПресс».

«Крупных объектов порядка 10–15, есть также облачные решения, поэтому общее потребление ИИ можно оценить в 8–12 ТВт/ч», — отметил Абясов.

Это значительно меньше, чем в США, где из-за масштаба крупных игроков рынка — Google, Microsoft, OpenAI — ИИ потребляет десятки Твт/ч.

Ранее в Госдуме говорили о способах достижения Россией лидерства в сфере ИИ.