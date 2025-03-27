Gazeta.SPB: молодые транспортники Петербурга обсудили возможность кадрового обновления

На встрече Молодежного совета организаций транспортной сферы Санкт-Петербурга в стенах ГУП «Петербургский метрополитен» обсудили кадровое обновление и повышение престижа профессий. Об этом написала Gazeta.SPB .

Главным вопросом стало создание эффективной концепции по привлечению молодежи в отрасль.

Комитет по транспорту поделился, что инициатива организации таких встреч соответствует поручению председателя Валентина Енокаева о создании профориентационных классов для школьников во всех районах города. Это часть системного подхода к подготовке будущих специалистов.

Молодые специалисты определили важные аспекты: оптимальный возраст для начала профориентации, организация встреч с потенциальными соискателями и привлечение новых кадров в транспортную сферу.

Участники Молодежного совета выразили готовность совместно работать над новыми инициативами. Они подчеркнули, что комплексный подход — это ключ к успешному решению кадровых вопросов в транспортной отрасли.