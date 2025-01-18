Gazeta.SPb: 12 детских садов и шесть школ откроются в Петербурге в 2025 году

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется открытие 12 детских садов и шести школ, которые смогут принять около восьми тысяч детей. Новые образовательные учреждения разместят в семи районах города и области, сообщила Gazeta.SPb .

Так, в Невском районе Северной столицы заработают три дошкольных заведения и одна школа. На проспекте Обуховской обороны появится детский сад на 110 мест, а на Октябрьской набережной — два детских сада на 460 мест. Здесь же построят школу, рассчитанную на 1550 учащихся.

Московский район также ожидает открытия трех школ и одного детского сада. Более трех тысяч учеников смогут посещать занятия в жилых комплексах «Зеленый квартал», «Парадный ансамбль» и «Сенат».