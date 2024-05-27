«Газета.Ru»: треть учителей признались, что из-за работы страдает их здоровье

Около трети учителей, а именно 33%, признались, что работа серьезно отражается на их эмоциональном и психическом здоровье. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Цифриум и Лабораторной службы Хеликс.

Так, треть учителей отметили не только факт негативного влияния работы на физическое здоровье, но и оценили его на девять баллов из 10 возможных. Еще 22,2% опрошенных педагогов — на шесть баллов. Остальные посчитали, что влияние минимальное.

Кроме того, 25,9% учителей отметили, что можно оценить в семь баллов вред, наносимый их ментальному здоровью.