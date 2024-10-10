«Газета.Ru»: почти половина россиян ежедневно сталкиваются со стрессом

Почти половина россиян, участвовавших в опросе, ежедневно испытывают стресс. Лишь 6,8% респондентов утверждают, что не знакомы с этим понятием, 29,4% — сталкиваются с ним не чаще двух раза в неделю, а 40,3% — испытывают его каждый день. Такие данные были получены в ходе исследования «Х5 Клуба», результаты которого были опубликованы в «Газете.Ru» .

Среди основных причин стресса 38,1% опрошенных указали на работу, 35,8% — на негативный новостной фон, а 25% — на неопределенность будущего. Вне стрессовых ситуаций большинство респондентов оценивают свое эмоциональное состояние как позитивное (44,3%) или нейтральное (45%).

Чтобы справиться с негативными эмоциями, люди обращаются к вечерам с семьей (34,2%), беседам с друзьями (34,2%), поездкам и отдыху на природе (31,1%), а также к еде (16,2%).

Еще 23% респондентов в период стресса едят больше, чем обычно, а 25,9% заявили, что такое поведение стало для них привычным делом.