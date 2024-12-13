«Газета.Ru»: 73% россиян назвали 2024 год удачным

Большинство россиян, а именно 73% опрошенных, подвели итоги 2024 года и назвали его удачным. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное «АльфаСтрахованием».

Каждый пятый опрошенный не смог назвать уходящий год хорошим. А еще 7% респондентов отметили, что он прошел обычно, не принеся каких-то значительных изменений.

Те, кто остался доволен 2024 годом, поделились своими успехами. Они касались, в частности, улучшения ситуации в личной жизни, карьерных свершений, а также увеличения дохода и стабилизации финансового состояния в целом. Также респонденты отметили свои личные и спортивные достижения, добавил сайт KP.RU.