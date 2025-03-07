Газета «Петербургский дневник» выпустила парфюмированный номер в честь 8 Марта

Часть тиража в 150 тысяч экземпляров была распространена утром у 30 станций метро с «женскими» названиями («Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная»). Несколько экземпляров передадут в городские архивы и библиотеки.

По словам генерального директора АО «Петроцентр» и главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, газета старается радовать своих читателей разными проектами по случаю праздников. Идея создать специальный выпуск к 8 Марта была реализована совместно с парфюмерами. Номер, пахнущий пионами, должен понравиться жительницам Санкт-Петербурга.

Смирнов также отметил, что газеты сегодня — это не только источник информации, но и медиаискусство, которое может обладать ароматом. Газета надеется, что фонды библиотек и архивов Санкт-Петербурга сохранят этот уникальный выпуск.