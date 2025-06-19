ГАТИ Петербурга анонсировала благоустройство 500 территорий

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируют благоустроить порядка 500 территорий. Об этом сообщил Piret.TV со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию города (ГАТИ).

Так, предусмотрены работы на более чем 60 объектах городских администраций и комитета по благоустройству Северной столицы. Мероприятия также затронут свыше 450 точек муниципальных образований. Специалисты уже приступили к реализации проектов на 160 территориях.