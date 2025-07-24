Гастрономический фестиваль «Йошка Еш» впервые пройдет в Медведевском районе Марий Эл

В этом году фестиваль впервые переместится в Медведевский район. Это решение принято из-за расширения географии участников и увеличения числа посетителей.

По словам главы региона, фестиваль «Йошка Еш» привлекает туристов не только из районов республики, но и из других субъектов Российской Федерации. В 2023 году мероприятие посетили 5000 человек, а в прошлом году их было уже 12 700.

Министр промышленности, экономического развития и торговли Владимир Халюзин сообщил, что на сегодняшний день участие подтвердили 12 рестораторов из разных регионов России.

На фестивале можно будет попробовать блюда, приготовленные 13 рестораторами из Марий Эл. Специальным гостем праздника станет известный российский шеф-повар Илья Лазерсон.