Гастроэнтеролог Сычугова призвала не смешивать все блюда подряд во время праздничного застолья

В каждой семье есть традиция накрывать на Новый год богатый стол с множеством блюд. Важное место среди них занимают салаты, такие как оливье и селедка под шубой. Однако обильное застолье может привести к неприятным ощущениям. Врач-гастроэнтеролог, терапевт Клара Сычугова рассказала «ФедералПресс» , как избежать проблем с пищеварением в новогоднюю ночь.

Специалист отметила, что популярные салаты содержат майонез, крахмалистые овощи и соленые ингредиенты, что создает серьезную нагрузку на организм из-за избытка жиров и соли.

Чтобы не навредить здоровью, врач рекомендует использовать принцип ладони: безопасная порция салата за один раз — это объем, который умещается в сложенной горстью ладони, примерно 100–150 граммов. За весь вечер можно позволить себе 2–3 таких порции (суммарно 300–400 г), но важно не съедать все сразу.

«Растяните удовольствие с 22:00 до 02:00, делая перерывы на воду, танцы, общение и мандарины», — советует врач.

Клара Сычугова подчеркнула, что критическая масса салата, после которой возникают неприятные ощущения, у каждого своя, но для большинства это около полкило за раз. Превышение этого количества может привести к тяжести в желудке и изжоге.

Врач также порекомендовала не смешивать все блюда подряд, делать перерывы между закусками, горячим и десертом, пить воду и активно участвовать в праздничном веселье.