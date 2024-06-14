Gallup: уровень вовлеченности сотрудников снижается по всему миру

Компания Gallup представила ежегодный доклад о трендах на рынке труда. Аналитики отметили тенденцию снижения уровня вовлеченности сотрудников по всему миру, сообщило «АБН 24».

Для современных работников не столько важны популярные приложения по укреплению психического здоровья, сколько улучшение условий труда, соблюдение трудовых прав и качественное управление. Если этого нет, сотрудники легко увольняются.

Аналитики отметили, что улучшить ситуацию может изменение методов управления, планирования и кадровой политики.