Гагарина и «Любэ» выступят на концерте ко Дню отца в Москве

Мероприятия, посвященные Дню отца, проведут 16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты». Главными событиями станут концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса, награждение родителей героев СВО и закладка аллеи отцов.

16 октября в центре «Остров мечты» состоится праздничный концерт, на котором выступят Полина Гагарина, Александр Маршал, Пелагея, группы «Любэ» и Uma2rman, Дмитрий Маликов и другие звезды российской эстрады. Кульминацией дня станет церемония награждения мужчин, воспитавших героев СВО. Они получат общественную медаль «Отец солдата».

20 октября знаменитые отцы России посадят дерево в ландшафтной зоне «Острова мечты». Это будет первая аллея отцов в сердце Москвы. В этот день для всех посетителей парка проведут интерактивную программу с мастер-классами.

Мероприятия пройдут при поддержке департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и общественного движения «Отцы России». Трансляция праздника пройдет по одному из федеральных каналов страны.

Всероссийский День отца учрежден в 2021 году и отмечается каждое третье воскресенье октября.

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