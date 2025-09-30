Футуролог Медведев заявил, что человек может прожить 120 лет при комплексном подходе и системном мышлении

Прикладной футуролог Данила Медведев в беседе с Life.ru заявил, что дожить до 120 лет возможно, однако это требует серьезных усилий и комплексного подхода. По его мнению, для успешного продления жизни необходима работа целых команд ученых.

«Вся надежда на одну таблетку — иллюзия. Старение — это многогранный процесс, и справиться с ним можно только системно», — цитирует эксперта сайт «ФедералПресс».

Медведев подчеркнул, что современные стартапы часто ищут универсальное средство, но для реального эффекта необходимо вмешательство в множество биологических процессов и улучшение управления научными исследованиями. Ключевым этапом станет создание технологий, способных не только собирать данные о человеке, но и анализировать их, давая долгосрочные рекомендации, заключил футуролог.