Футуролог Юсуфов заявил, что токены станут ценностью будущего

Футуролог Руслан Юсуфов в беседе с изданием Новости Mail заявил, что успех людей с нейроинтерфейсами будет зависеть от их способности подключаться к внешним вычислительным мощностям. Таким образом он прокомментировал «валюты будущего».
В новых условиях токены, предоставляющие доступ к искусственному интеллекту, превращаются в общую ценность. Они важны как для носителей нейроимплантов, так и для бизнеса, который стремится выжить, а также для государств.
Вычислительные мощности будут генерировать и потреблять огромные объемы данных и энергии, считает Юсуфов.
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