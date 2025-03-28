Футуролог Юсуфов заявил, что токены станут ценностью будущего

Футуролог Руслан Юсуфов в беседе с изданием Новости Mail заявил, что успех людей с нейроинтерфейсами будет зависеть от их способности подключаться к внешним вычислительным мощностям. Таким образом он прокомментировал «валюты будущего».

В новых условиях токены, предоставляющие доступ к искусственному интеллекту, превращаются в общую ценность. Они важны как для носителей нейроимплантов, так и для бизнеса, который стремится выжить, а также для государств.

Вычислительные мощности будут генерировать и потреблять огромные объемы данных и энергии, считает Юсуфов.