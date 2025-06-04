Фуникулер появится в нижегородском Городце к 2027 году

Проект сооружения фуникулера в центральной части исторического города Городец Нижегородской области получил одобрение государственной экспертизы, сообщило «Время Н» со ссылкой на МКУ «Городецстройсервис».
По данным организации, подвесная дорога расположится на склоне, ведущем к реке Волге, поблизости от популярного туристического комплекса «Город Мастеров».
Кабинки подъемника рассчитаны на одновременную транспортировку до 25 пассажиров, общая пропускная способность линии составит более 500 человек в час в одну сторону.
В настоящее время продолжаются работы по внесению проекта в перечень инвестиционных программ, реализация намечена на 2026–2027 годы, добавило НИА «Нижний Новгород».
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