ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

Показания свидетелей, которые раскрывают детали ареста и казни юного партизана, пионера-героя Вити Коробкова и его отца в Крыму, рассекретили накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по республике.

«[Управление] рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи», — заявили в службе.

Несмотря на то, что Коробков считается одним из пионеров-героев, об обстоятельствах его гибели известно не так много. В феврале 1944 года его вместе с отцом арестовали в Феодосии, куда их направили с заданием от партизанского отряда. Пионера расстреляли 9 марта, через несколько дней после его 15-летия.

Ранее ЦРУ рассекретило досье о гибели советских солдат якобы после встречи с неопознанным летающим объектом. Это произошло примерно в 1989–1990 годах. Выжить смогли лишь два человека из 23-х.