Фрагменты древнерусской одежды обнаружили на лютеранском кладбище в Нижнем Новгороде

Ученые раскопали фрагменты древнерусской одежды на старом кладбище лютеран XVII века в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на нижегородское УГООКН.

В могилах между Молитовским мостом и Метромостом специалисты обнаружили следы средневековых рубах — трех взрослых и четырех детских. До этих раскопок в России было известно всего о 39 подобных фрагментах.

Кроме того, в девяти захоронениях обнаружили остатки необычных головных уборов из шелка. Они непохожи на привычные русские наряды того времени.