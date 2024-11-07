Фотокорреспондент Волков стал победителем премии «Взгляд сквозь сердце»

Штатный фотокорреспондент «Известий» Павел Волков стал победителем премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Итоги мероприятия подвел News.ru.
Отбор заявок проводили с августа по сентябрь. За это время малое жюри составило список, где оказались 19 работ журналистов и других сотрудников СМИ. Лучшим признали фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области». Церемония награждения состоится в декабре.
Напомним, участникам конкурса предложили отобразить в своих работах судьбы людей, пострадавших в результате военных и политических конфликтов, техногенных катастроф и природных катаклизмов.
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