Фотокорреспондент Волков стал победителем премии «Взгляд сквозь сердце»

Отбор заявок проводили с августа по сентябрь. За это время малое жюри составило список, где оказались 19 работ журналистов и других сотрудников СМИ. Лучшим признали фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области». Церемония награждения состоится в декабре.

Напомним, участникам конкурса предложили отобразить в своих работах судьбы людей, пострадавших в результате военных и политических конфликтов, техногенных катастроф и природных катаклизмов.