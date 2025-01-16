Фотокорреспондент «Известий» получил премию имени Никиты Цицаги

Фото: РИА «Новости»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победителем стал Павел Волков, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия», передал сайт NEWS.ru.

Организатором премии выступил информационный портал NEWS.ru, сотрудником которого и был Никита Цицаги.

Среди участников премии были журналисты, видеокорреспонденты из Москвы, Липецка, Екатеринбурга и других городов.

Напомним, Цицаги погиб под Угледаром в результате атаки дронов в июне 2024 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте