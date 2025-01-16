Фотокорреспондент «Известий» получил премию имени Никиты Цицаги

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победителем стал Павел Волков, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия», передал сайт NEWS.ru .

Организатором премии выступил информационный портал NEWS.ru, сотрудником которого и был Никита Цицаги.

Среди участников премии были журналисты, видеокорреспонденты из Москвы, Липецка, Екатеринбурга и других городов.

Напомним, Цицаги погиб под Угледаром в результате атаки дронов в июне 2024 года.