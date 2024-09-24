Фото улыбающейся белки появилось в пабликах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прохожие сфотографировали улыбающуюся белку. Снимок успел разлететься по местным пабликам, написало ИА «Время Н» .

«Это не фотошоп и не результат работы ИИ — природа сама радует нас своими чудесами», — говорится в сообщении.

«Улыбающуюся» белку горожане нашли в нижегородском парке «Швейцария».