Фото улыбающейся белки появилось в пабликах Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде прохожие сфотографировали улыбающуюся белку. Снимок успел разлететься по местным пабликам, написало ИА «Время Н».
«Это не фотошоп и не результат работы ИИ — природа сама радует нас своими чудесами», — говорится в сообщении.
«Улыбающуюся» белку горожане нашли в нижегородском парке «Швейцария».
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