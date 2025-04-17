Форум волонтеров культуры «Культура для Победы» провели в Туле

В Туле впервые состоялся форум «Культура для Победы», посвященный волонтерству в сфере культуры. Об этом сообщила «ТСН24» .

Событие привлекло множество участников, готовых вносить свой вклад в развитие культурных инициатив.

На мероприятии обсуждались вопросы поддержки культурных проектов и укрепления сообщества волонтеров. Участники форума делились опытом и обсуждали планы на будущее. Организатор подчеркнул важность события, отметив, что оно стало отправной точкой для новых проектов.