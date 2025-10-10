Форум «Среднее профессиональное образование Республики Марий Эл. История будущего» открылся в Йошкар-Оле

Глава региона поздравил участников с юбилеем и отметил, что система СПО — это «фабрика талантов», выпускающая миллионы квалифицированных работников. Юрий Зайцев вручил награды республики заслуженным работникам сферы среднего профессионального образования, в том числе присвоил почетные звания «Заслуженный работник образования Марий Эл».

В 2025 году на модернизацию инфраструктуры среднего профобразования в республике выделят около 130 млн рублей. Деньги пойдут на создание современных мастерских в четырех техникумах. Также запланирован капремонт трех актовых и трех спортивных залов, одного бассейна.

Форум стал платформой для взаимодействия более 500 представителей органов власти, работодателей, сотрудников и студентов СПО.