Форум наставников «Трансформация наставничества: новые идеи для нового времени» завершился в Хабаровске

В Хабаровске прошел VI региональный форум наставников «Трансформация наставничества: новые идеи для нового времени», направленный на развитие системы наставничества и соответствующий целям федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников подчеркнул важность наставничества, подчеркнув, что оно начинается с родителей и передается личным примером. Он отметил, что в Хабаровском крае выделены 40 лучших педагогов-наставников, которые являются лидерами в этой системе.

В рамках форума были награждены победители и призеры конкурса «Формула наставничества». Абсолютным победителем стала учитель-дефектолог Юлия Лангеланд, лучшая наставническая пара — педагоги Елена Червеняк и Василина Аникина, а наставником года признана педагог Елена Лесняк.