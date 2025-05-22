«Форум будущего 2050», на котором обсудят развитие России, откроется в Москве 9 июня

В начале лета в Москве состоится «Форум будущего 2050», который станет ключевым событием для визионеров и футурологов со всего мира. На форуме будут обсуждаться такие важные темы, как освоение Марса, войны будущего и культурный код, написал «Царьград» .

Организованный Институтом Царьграда, форум предоставит уникальную возможность заглянуть в будущее и представить, как изменится наша жизнь через 10, 25 или даже 50 лет. Участников ждет погружение в мир, где роботы доставляют завтрак, дети обучаются с помощью нейроинтерфейсов, а родители работают в метавселенной.

Мероприятие пройдет 9–10 июня на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» и объединит молодых исследователей, художников и инженеров, работающих над футуристическими проектами. Одной из главных тем форума станет развитие России и ее перспективы на ближайшие 25 лет.

Открытие форума состоится с большим аналитическим докладом «Россия 2050. Образ будущего», который ответит на вопросы о необходимых изменениях в XXI веке для достижения лучшей версии страны в следующем столетии.

Ожидается, что форум очно посетит около 2000 участников, а общая аудитория может достичь миллионов благодаря онлайн-формату. Подробнее о форуме и регистрации можно узнать на сайте мероприятия.