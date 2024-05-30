Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области отказали во включении сведений

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, в отношении ООО «Арифметика Света» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций

Согласно представленным сведениям Фонд заключил с Обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения договора Фонд расторг договор в одностороннем порядке. Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении обращения, и рассмотрев представленные документы, Комиссия Московского областного УФАС России установила, что Обществом совершались действия, направленные на исполнение договора в установленные сроки.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России отказало во включении сведений об ООО «Арифметика Света» в реестр недобросовестных подрядных организаций.