Фонд «Бумажная птица» помог осуществить мечту 19-летнего петербуржца с тяжелым заболеванием

Фонд «Бумажная птица» помог исполнить желание 19-летнего петербуржца Вани, который страдает тяжелым заболеванием. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Для молодого человека скорая помощь стала почти родным домом из-за множества госпитализаций и поездок в реанимацию. Его заветной мечтой было заглянуть внутрь машины скорой и пообщаться с врачами.

Благодаря добровольческой организации дежурная реанимационная бригада провела для юноши экскурсию. Ваня подготовился к встрече, составив около 15 вопросов для врачей. Медики поделились, что общение с Ваней подарило им возможность отвлечься от рутины.