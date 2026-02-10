Фольклорист Добровольская объяснила выбор необычных имен для детей желанием подчеркнуть статус

Фольклорист Варвара Добровольская объяснила в интервью aif.ru , почему россияне выбирают необычные имена для своих детей.

По словам специалиста, выбор редкого имени зачастую становится способом подчеркнуть определенный социальный статус. Она прокомментировала популярность имени Елисей.

«Еврейское имя. Оно означает „Бог — спасение“ или „Бог спасает“, — отметила эксперт.

Добровольская также рассказала, что имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и восходит к имени Элиша — так звали одного из пророков Ветхого Завета. В русской культурной традиции это имя прочно ассоциируется с образом королевича из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, добавили «Известия».