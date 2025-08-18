Flowwow: кошки стали самым популярным украшением для тортов

По данным аналитиков, безусловным лидером среди героев кино на тортах стал Гарри Поттер. Десерты с ним покупают вдвое чаще, чем со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем с Эдвардом Калленом из «Сумерек».

«Мы видим растущий тренд на необычные десерты: россиянам нравятся отсылки к популярным образам и мемам. Так, спрос на торты с Эдвардом Калленом связан с цитатой "И давно тебе 17?" из фильма», — рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.

Кошки опережают другие домашние животные по популярности для украшения тортов. Корги, хоть и лидируют среди собак, значительно уступают кошкам.

«В лидерах — десерты с собственным дизайном, где размещают как личные пожелания, так и шутки или фото именинника», — цитирует эксперта сайт «Известия».

В 2025 году Стич из фильма «Лило и Стич» стал трендом. Капибары все еще востребованы, но их популярность снизилась.