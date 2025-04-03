Flowwow: флорариумы стали самыми популярными комнатными растениями в 2024 году

Миниатюрные сады в стеклянных контейнерах, известные как флорариумы, стали самыми популярными комнатными растениями по объему продаж в 2024 году и первом квартале 2025-го. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования маркетплейса Flowwow.

Средняя стоимость флорариума в марте 2025 года составила 5,2 тысячи рублей. Как пояснил менеджер по развитию категории «Комнатные растения» Айваз Мириев, востребованность такого формата связана с уникальной эстетической привлекательностью и простотой ухода.

«К тому же это неприхотливый подарок: как правило, там растут суккуленты, которые не нужно часто поливать», — добавил эксперт.

Наибольшим спросом также пользовались обычные комнатные растения в горшках, средний чек на которые составляет 3,1 тысячи рублей, и орхидеи (средняя цена — 4,3 тысячи рублей).