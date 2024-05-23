Флорист Селиванова: букеты перед последним звонком подорожают на 15-20%

В России ожидается традиционное подорожание цветов перед предстоящими школьными мероприятиями. Так, в преддверии последнего звонка цены на букеты вырастут на 15-20%, сообщила флорист Ольга Селиванова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, самыми популярными и ходовыми цветами для важных событий остаются розы. При этом сегодня хризантема стоит даже дороже, чем роза.

В основном учителю от класса дарят какой-то большой сборный букет, в котором есть и розы, и хризантемы, и гвоздики, отметила Селиванова.