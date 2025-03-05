Флорист Сафронова посоветовала не ставить букеты рядом с батареей и на солнце

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась советами, как продлить свежесть букета. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, крайне нежелательно размещать цветы рядом с горячими батареями или подвергать их воздействию прямого солнечного света. Такие условия значительно сокращают срок жизни растений.
«Они не проживут дольше суток», — предупредила специалист.
Сафронова подчеркнула, что оптимальный температурный режим для сохранения свежести цветов находится в диапазоне от +5 до +7 градусов. Повышение температуры негативно сказывается на состоянии срезанных растений.
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