Флорист Сафронова посоветовала не ставить букеты рядом с батареей и на солнце

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась советами, как продлить свежесть букета. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, крайне нежелательно размещать цветы рядом с горячими батареями или подвергать их воздействию прямого солнечного света. Такие условия значительно сокращают срок жизни растений.

«Они не проживут дольше суток», — предупредила специалист.

Сафронова подчеркнула, что оптимальный температурный режим для сохранения свежести цветов находится в диапазоне от +5 до +7 градусов. Повышение температуры негативно сказывается на состоянии срезанных растений.