Флорист Аршакуни назвала хвойные композиции зимней альтернативой букетам из роз

При выборе цветов в зимний период важно проявлять осторожность, ведь многие из них могут довольно быстро потерять свою привлекательность. Об этом рассказала флорист и декоратор Александра Аршакуни в беседе с « ТСН24 ».

Эксперт посоветовала на время отказаться от покупки традиционных роз и обратить внимание на альтернативные варианты, которые способны долго радовать глаз. Так, никогда не теряют актуальность новогодние композиции из хвои.

«Декабрь и первая половина января — точно про хвойные растения: ели, сосны, можжевельник и прочие. Скажу вам больше, концентрация хвои будет усиливаться в декабре», — отметила специалист.

По ее словам, для декорации дома можно использовать букет из веток нобилиса и нарядной илексы. Такой микс не только украсит помещение, но и наполнит воздух потрясающим ароматом.